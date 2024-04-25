Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan tasavvuf açıklaması

NOW ekranlarının sevilen Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteriyle göz dolduran Mert Yazıcıoğlu, karakteriyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi.

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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan tasavvuf açıklaması - Resim : 1

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızıl Goncalar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 

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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan tasavvuf açıklaması - Resim : 2

Diziye dahil olan bir savcının tarikat hakkında inceleme başlatmasıyla olaylar sezon finali öncesi iyice kızışıyor.  Tarikatın en sevilen karakteri Cüneyd'in nasıl bir tavır sergileyeceği şimdiden merak konusu. 

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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan tasavvuf açıklaması - Resim : 3

Yazıcıoğlu, tarikattan bir karakteri canlandıracağı için başlarda korktuğunu dile getirdi. Gazete Magazin ekibinin "Artık tasavvufu öğrendim diyebilir misiniz?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

 

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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan tasavvuf açıklaması - Resim : 4

"Çok uzun bir yol tasavvuf. Onu öyle yapan, ben yaptım demez zaten. Tabii ki çok şey öğreniyorum ben bu oynadığım şeyden, çok şey katıyor bana. Ben de ona katıyorum tabii..."