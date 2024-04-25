Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan tasavvuf açıklaması
NOW ekranlarının sevilen Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteriyle göz dolduran Mert Yazıcıoğlu, karakteriyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi.
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızıl Goncalar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Diziye dahil olan bir savcının tarikat hakkında inceleme başlatmasıyla olaylar sezon finali öncesi iyice kızışıyor. Tarikatın en sevilen karakteri Cüneyd'in nasıl bir tavır sergileyeceği şimdiden merak konusu.
Yazıcıoğlu, tarikattan bir karakteri canlandıracağı için başlarda korktuğunu dile getirdi. Gazete Magazin ekibinin "Artık tasavvufu öğrendim diyebilir misiniz?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:
"Çok uzun bir yol tasavvuf. Onu öyle yapan, ben yaptım demez zaten. Tabii ki çok şey öğreniyorum ben bu oynadığım şeyden, çok şey katıyor bana. Ben de ona katıyorum tabii..."