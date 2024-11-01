'Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak: 'Teyzeler suratıma tükürüyor'
Ünlü oyuncu Mert Turak, sevilen dizi Kızıl Goncalar'da hayat verdiği 'Naim Efendi' karakteri yüzünden beklenmedik tepkiler aldığını anlattı.
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Naim Efendi' karakterini canlandıran oyuncu Mert Turak, rolü nedeniyle aldığı tepkileri paylaştı.
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Turak dizide sert bir karaktere hayat verdiğini belirterek, bu durumun günlük yaşamına etkisini anlattı.
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Galada görüntülenen Turak, karakterin kendisine zorlu anlar yaşattığını belirterek, "Sevilmeyen bir karaktere hayat vermek kolay değil. Ara sıra alışveriş merkezlerinde yüzüme tüküren teyzelerimiz olmuyor değil" dedi.
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Turak, bu tür tepkilerin hem komik hem de şaşırtıcı olduğunu ekleyerek izleyicinin karakteri bu kadar gerçekçi bulmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.