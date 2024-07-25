Kızıl Goncalar'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı ve Mert Turak’ı bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu.

1 / 5
Kızıl Goncalar'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu - Resim : 1

Geçen sezon her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kızıl Goncalar, 2. sezona çok iddialı bir hikâyeyle başlıyor.

2 / 5
Kızıl Goncalar'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak. Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.

3 / 5
Kızıl Goncalar'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu - Resim : 3

Yine gelen ilk haberlere göre ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in bomba gibi giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak.

4 / 5
Kızıl Goncalar'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu - Resim : 4

Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.