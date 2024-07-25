Kızıl Goncalar'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak. Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.