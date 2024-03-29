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Kızılcık Şerbeti 57. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Görkem ve Fatih’in düğününden kareler
Kızılcık Şerbeti 57. bölümü bugün ekranlarda olacak. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. Yeni karelerde Görkem ve Fatih’in merakla beklenen düğününden karelere yer verildi.
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Başrollerinde Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbetin'in 57. bölüm kareleri yayınlandı.
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Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Apo, Alev'den ayrılırken Görkemle Fatih'in gösterişli düğünü dikkat çekti.
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Yayınlanan yeni karelerde Doğa'nın yeni tanışacağı Giray Şifacıgil'le fotoğrafları da yer aldı. Şifacıgil Holding’e giden, ardından beklenmeyen bir tesadüfle karşı karşıya gelen Doğa ve Giray’ın tanışması dizide dengelerin değişmesine neden olacak.
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Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir.