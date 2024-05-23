Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti 64. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Doğa ve Giray aşkı tam gaz devam ediyor
Kızılcık Şerbeti 64. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Doğa ve Giray aşkı tam gaz devam ediyor
Kızılcık Şerbeti 64. bölümü ile 24 Mayıs Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 64. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 64. Bölümünde neler olacak?
Doğa’nın yeniden bir araya gelmek için istediği şartı yerine getirmekten zorlanan Fatih’i zor günler beklemektedir.
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Rüzgar’ın, Abdullah ile konuşması Nursema’yı çok zor durumda bırakır. Abdullah kızının kanalda çalışmasına kesinlikle izin vermez. Rüzgar yaptığı hatayı anlamıştır ancak artık çok geçtir.