Kızılcık Şerbeti 75. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 75. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 75. bölümü Cuma günü ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 75. Bölümünde neler olacak?
Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, hala biraz buruktur ve olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Yine de Nilay’ın eve dönmüş olması tüm ev ahalisini mutlu edecektir.
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Doğa ve Heves artık iyiden iyiye birbirlerine ters davranmaya başlamışlardır. Giray, Heves’i bir süreliğine yurt dışına gitmesi yönünde ikna eder.