Kızılcık Şerbeti 75. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 75. Bölümünde neler olacak?

Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, hala biraz buruktur ve olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Yine de Nilay’ın eve dönmüş olması tüm ev ahalisini mutlu edecektir.