Kızılcık Şerbeti 78. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 78. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 78. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 78. bölümü ile yarın ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 78. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 78. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 78. Bölümünde neler olacak?

Görkem’in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem hala Fatih’i terk etmemek konusunda kararlıdır.

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Kızılcık Şerbeti 78. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Ömer, Cansu ile tüm ilişkisini keser. Olaylardan etkilenen Metehan da çıktığı kızdan ayrılır.