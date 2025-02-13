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Kızılcık Şerbeti 88. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı! Fatih ve Doğa'dan sürpriz nikah
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 88. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 88. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 88. Bölümünde neler olacak?
Nursema’nın kız isteme töreni Firaz’ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır.
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Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir. Ancak İlhami’nin bu işe gönülsüz olarak girdiği Nursema’nın aklından çıkmıyor ve onu çok rahatsız ediyordur.