Kızılcık Şerbeti 89. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 89. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 89. bölümü ile yarın ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 89. Bölümünde neler olacak?
Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.
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Asude ve Abdullah’ın şirketteki güç savaşı devam eder.