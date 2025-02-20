Kızılcık Şerbeti 89. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 89. Bölümünde neler olacak?

Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.