Kızılcık Şerbeti 90. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti merakla beklenen 90. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 90. bölümü ile bugün ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 90. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 90. Bölümünde; Abdullah ve Işıl’ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan dönmüştür.
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Yeni eviyle birlikte yeni bir hayata başladığına inanan Doğa’nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselmekte, bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelmektedir. Harcamaların abartılı bir şekilde artması ise Fatih’i rahatsız etmektedir.