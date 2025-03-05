Kızılcık Şerbeti 91. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 91. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 20
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 91. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
2 / 20
Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
3 / 20
Kızılcık Şerbeti'nin 91. Bölümünde neler olacak?
Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.
4 / 20
Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.Ünal evde yaşadıkları rezalet nedeniyle büyük bir üzüntü vardır.