Kızılcık Şerbeti 91. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 91. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 91. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 91. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.

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Kızılcık Şerbeti 91. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 91. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 91. Bölümünde neler olacak?

Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır. 

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Kızılcık Şerbeti 91. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.Ünal evde yaşadıkları rezalet nedeniyle büyük bir üzüntü vardır.