Kızılcık Şerbeti 92. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 92. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Heyecanlı yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 92. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi 3. sezonu  ilgiyle takip ediliyor. 

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Kızılcık Şerbeti 92. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 92. bölümü ile yarın ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 92. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 92. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Kızılcık Şerbeti'nin 92. Bölümünde neler olacak?

Nursema ve Firaz’a iyiden iyiye bilenen İlhami, Abdullah’a her şeye rağmen evlenmek istediğini söylemiştir.