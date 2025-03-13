Kızılcık Şerbeti 92. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 92. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Heyecanlı yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi 3. sezonu ilgiyle takip ediliyor.
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Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 92. bölümü ile yarın ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 92. Bölümünde neler olacak?
Nursema ve Firaz’a iyiden iyiye bilenen İlhami, Abdullah’a her şeye rağmen evlenmek istediğini söylemiştir.