Kızılcık Şerbeti 93. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 93. Bölümünde neler olacak?

Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır.Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.