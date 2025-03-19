Kızılcık Şerbeti 93. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 93. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Tansiyonun iyice artacağı yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 93. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 93. Bölümünde neler olacak?
Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır.Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.
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Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez.