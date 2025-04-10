Kızılcık Şerbeti 96. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah’ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır.