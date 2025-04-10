Kızılcık Şerbeti 96. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 96. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. Yeni bölümde Pembe’nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır...
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 96. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah’ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır.
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Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe’den boşanmak istediğini söyler. Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır.