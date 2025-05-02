Kızılcık Şerbeti 99. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 99. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal’ların evine bomba gibi düşüyor. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkıyor.
1 / 9
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 99. bölümü ile bugün ekranda olacak.
2 / 9
Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
3 / 9
Kızılcık Şerbeti'nin 99. Bölümünde neler olacak?
Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah’ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur.
4 / 9
Nursema önce evi terk etmeye niyetlense de sonra kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir. Işıl ise yeni hayatına hızlı bir giriş yaparken kimseden korkusu yoktur.