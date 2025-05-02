Kızılcık Şerbeti 99. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 99. Bölümünde neler olacak?

Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah’ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur.