Kızılcık Şerbeti dizine yeni oyuncu! Ertuğrul geliyor

Show TV'nin her Cuma günü izleyicilerinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz sezonun en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nin, 2. sezonu merakla bekleniyor. Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos'ta başlayacak.

Kayra Şenocak kadroda

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ketche‘nin yönettiği diziye Bahtiyar Memili ve Yiğit Kirazcı‘dan sonra yeni bir oyuncu daha katılıyor. Kayra Şenocak cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna katıldı. Şenocak diziye muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle katılacak ve karakterin Nursema’yla (Ceren Karakoç) bağlantısı olacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kayra Şenocak (@kayra.senocak)'in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan hamileyken eşi Fatih (Doğukan Güngör) tarafından aldatılan Doğa (Sıla Tükoğlu) karakteri için hemen aşk yaşayacağı yeni bir oyuncunun diziye girmesi yönünde sosyal medyada bir baskı yaratılsa da yakın zamanda böyle bir gelişme yaşanmayacak.