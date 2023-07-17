Kızılcık Şerbeti'ne taze kan: Alev'in sevgilisini oynayacak isim belli oldu

Geçtiğimiz sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ve reytingleriyle büyük bir başarı yakalayan Kızılcık Şerbeti'nde, Rüzgâr karakteri için de arayış sürüyordu. Uzun zamandır aranılan isim belli oldu.

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Kızılcık Şerbeti'ne taze kan: Alev'in sevgilisini oynayacak isim belli oldu - Resim : 1

Senenin en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne taze kan: Alev'in sevgilisini oynayacak isim belli oldu - Resim : 2

Diziye yeni dahil olacak isimlerde netleşmeye başladı. 

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Kızılcık Şerbeti'ne taze kan: Alev'in sevgilisini oynayacak isim belli oldu - Resim : 3

Dizinin Eylül'ün ilk haftalarında başlaması ve izleyici ile buluşması planlanıyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne taze kan: Alev'in sevgilisini oynayacak isim belli oldu - Resim : 4

Ketche'nin yönettiği dizinin yeni sezonunun ilk netleşen oyuncusu Bahtiyar Memili olmuştu.