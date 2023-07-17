Kızılcık Şerbeti'ne taze kan: Alev'in sevgilisini oynayacak isim belli oldu
Geçtiğimiz sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ve reytingleriyle büyük bir başarı yakalayan Kızılcık Şerbeti'nde, Rüzgâr karakteri için de arayış sürüyordu. Uzun zamandır aranılan isim belli oldu.
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Senenin en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor.
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Diziye yeni dahil olacak isimlerde netleşmeye başladı.
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Dizinin Eylül'ün ilk haftalarında başlaması ve izleyici ile buluşması planlanıyor.
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Ketche'nin yönettiği dizinin yeni sezonunun ilk netleşen oyuncusu Bahtiyar Memili olmuştu.