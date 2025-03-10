Kızılcık Şerbeti dizisinin setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.