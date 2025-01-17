Kızılcık Şerbeti kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! İlk kareler geldi

SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna oyuncu Ece İrtem dâhil oldu. Dizide Işıl karakterine hayat verecek olan Ece İrtem'den ilk kareler geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! İlk kareler geldi - Resim : 1

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dâhil oldu. 

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! İlk kareler geldi - Resim : 2

İzleyicilerle, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Ece İrtem, 'Işıl' karakterine hayat veriyor.  

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! İlk kareler geldi - Resim : 3

Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor.

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! İlk kareler geldi - Resim : 4