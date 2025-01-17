Kızılcık Şerbeti kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! İlk kareler geldi
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna oyuncu Ece İrtem dâhil oldu. Dizide Işıl karakterine hayat verecek olan Ece İrtem'den ilk kareler geldi.
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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dâhil oldu.
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İzleyicilerle, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Ece İrtem, 'Işıl' karakterine hayat veriyor.
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Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor.
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