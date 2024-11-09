Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncu! Nilay’ın annesi geliyor

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir oyuncu geliyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncu! Nilay’ın annesi geliyor - Resim : 1

Show TV’de Her hafta cuma günü izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu büyüyor. 

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncu! Nilay’ın annesi geliyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre de diziye Nilay'ın annesi dahil oluyor. 

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncu! Nilay’ın annesi geliyor - Resim : 3

Reyting rekorları kırmaya devam eden diziye, Nilay’ın (Feyza Civelek) annesi Serap rolüyle Neslihan Yeldan geliyor. Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti’ne 77. bölümde olacak. 

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncu! Nilay’ın annesi geliyor - Resim : 4

Öte yandan Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye bir de imam karakteri katılacak. Ancak henüz rolü canlandıracak oyuncu seçilmedi. 