Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncu! Nilay’ın annesi geliyor
Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir oyuncu geliyor.
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Show TV’de Her hafta cuma günü izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu büyüyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre de diziye Nilay'ın annesi dahil oluyor.
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Reyting rekorları kırmaya devam eden diziye, Nilay’ın (Feyza Civelek) annesi Serap rolüyle Neslihan Yeldan geliyor. Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti’ne 77. bölümde olacak.
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Öte yandan Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye bir de imam karakteri katılacak. Ancak henüz rolü canlandıracak oyuncu seçilmedi.