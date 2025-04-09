Kızılcık Şerbeti setinde Sibel Taşçıoğlu'na veda pastası kesildi
Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri 'Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrıldı. Son set gününde oyuncuya veda pastası kesildi.
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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Pembe' karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılacağı yönündeki haberler izleyicileri şaşırtmıştı. Taşçıoğlu dizideki son sahnelerini çekti.
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Birsen Altuntaş' ın haberine göre 'Pembe' karakteriyle seyircide iz bırakan Sibel Taşçıoğlu için sette veda pastası kesildi.
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Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un da katıldığı veda töreni sırasında duygusal anlar yaşandı.
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Ayrılık kararının diziyi 4. sezona taşımak ve senaryoda yeni bir açılım yapmak için alındığı açıklanmıştı.