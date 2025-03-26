Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 93. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti 93. Bölümde neler oldu?
Kızılcık Şerbeti'nin 93. Bölümünde; Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.
Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez. Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım’ın evine yollar. Ancak Kıvılcım’ın Firaz ve Nursema’yı evine kabul etmesi aile arasında sürtüşmelere neden olacaktır.