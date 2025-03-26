Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Kızılcık Şerbeti 93. Bölümde neler oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 93. Bölümünde; Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.