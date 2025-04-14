Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 96. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
1 / 10
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
2 / 10
İlgiyle takip edilen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündeme geliyor.
3 / 10
Sevilen dizinin 96. Bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
4 / 10
Oyuncuların setteki keyifli halleri dikkat çekti.