Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla izleyiciyle her Cuma buluşmaya devam ediyor. “Kızılcık Şerbeti” nin son bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör,, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karako ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pembe'nin ani ölümü, ailede tam anlamıyla bir travma yaratır. Herkes kendi yöntemleriyle yasını tutarken, Mustafa büyük bir öfke patlaması yaşar. Annesinin ölümünü kabullenemeyen Mustafa, ev halkını suçlamaya başlar. Onun bu agresif tavırları, aile içindeki dengeleri alt üst ederken, diğer bireyler durumu idare etmeye çalışır. Ancak Mustafa’nın öfkesi her geçen gün artar.
Abdullah’ın tedavi süreci devam ederken, Işıl onu görmek için hastaneye gelir. Ancak bu ziyaret sırasında Nursema ile karşılaşması, ikili arasında sert bir tartışmaya dönüşür. Aile bireyleri arasında zaten var olan gerginlik, bu olayla daha da belirginleşir. Abdullah, taburcu olduktan sonra yeniden işine döner ve kızıyla Meri’yi eve getirir.