Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Abdullah’ın tedavi süreci devam ederken, Işıl onu görmek için hastaneye gelir. Ancak bu ziyaret sırasında Nursema ile karşılaşması, ikili arasında sert bir tartışmaya dönüşür. Aile bireyleri arasında zaten var olan gerginlik, bu olayla daha da belirginleşir. Abdullah, taburcu olduktan sonra yeniden işine döner ve kızıyla Meri’yi eve getirir.