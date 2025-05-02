Kızılcık Şerbeti’nde bir veda daha! Dizinin “Metehan”ı Rahimcan Kapkap diziden ayrılıyor

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunu tamamlamaya hazırlanırken sürpriz ayrılıklarla gündeme geliyor. Fenomen yapımda geçtiğimiz haftalarda “Pembe Ünal” karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun senaryo gereği diziye veda etmişti. Daha sonra diziden Meri'nin ayrılacağı iddia edilmişti. Şimdi ise bir ayrılık haberi daha geldi.

Metehan diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, çok konuşulacak bir sezon finaline imza atacak. Yeni sezonda kadroda yer almayacak isimlerden biri daha belli oldu. Genç oyuncu Rahimcan Kapkap da diziden ayrılacak.

Fenomen dizinin Metehan’ı Rahimcan Kapkap ilk sezondan beri ekipteydi. Kapkap’ın sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi. Ünlü oyuncu geçen yaz Netflix için çekilen Ercan Kesal ve Mert Ramazan Demir’le Metruk Adam filminde kamera karşısına geçmişti.

Rahimcan Kapkap Kimdir?

Rahimcan Kapkap, 1998 yılında doğmuş genç ve yetenekli bir oyuncudur. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aktif olarak öğrencilik hayatına devam etmektedir. Rahimcan Kapkap, oyunculuk kariyerine Elkızı dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle başlamış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Şu an Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterine hayat vermektedir.