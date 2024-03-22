Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve ailesinin oturduğu ev ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bir TikTok kullanıcısı Kıvılcım ve ailesinin yaşadığı evi buldu. Stüdyo olarak çekimlere kiralanan eve bakalım... Kıvılcımların evi nerede ve nerede çekiliyor? İşte cevapları...
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Her yeni bölümüyle ayrı bir şoka sokan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dinmiyor. Dizide karakter gelişimi kadar merak edilen bir diğer konu da dizinin çekim mekanları.
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kesfetmelisiniz Berat Bilal Kanyılmaz Tİktok kullanıcısından alınan görüntülere göre binanın dış cephesi için başka bir görüntü kullanılsa da, Kıvılcım'ın evi tam olarak burasıymış.
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Kıvılcım'ın evi için sokak ve dış cephe görüntüleri Kartal'dan alınırken; evin kendisi ve manzarası Üsküdar'da yer alıyormuş.
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