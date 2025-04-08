Kızılcık Şerbeti'nde Pembe diziden ayrılıyor mu?
Show TV ekranlarında 3 sezondur izleyicisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı öğrenildi.
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3 sezondur Show TV ekranlarında Cuma günleri yayınlayan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek.
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Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.
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Karar sonrası Kızılcık Şerbeti seyircisinden tepki dolu paylaşımlar geldi. 30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak olan “Kızılcık Şerbeti”nin bu kez nasıl sezon finali yapacağı da şimdiden merak konusu.