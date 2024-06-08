Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan eden 4 oyuncudan veda mesajı

İlk bölümden beri dizide rol alan Müjde Uzman, kendisi için özel hazırlanan bir videoyu paylaşarak "Alev. Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu olması gerektiği gibi günlerde" dedi.