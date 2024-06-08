Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan eden 4 oyuncudan veda mesajı
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam sezon finali yaptı. Diziye veda eden oyunculardan Serkan Tınmaz, Selin Türkmen, Yiğit Kirazcı ve Müjde Uzman Instagram'da paylaştığı veda mesajlarıyla hayranlarını duygulandırdı.
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
Sezon finalinde diziden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in ayrılacağı daha önce duyurulmuştu. Ayrılan oyuncular nstagram'da paylaştığı veda mesajlarıyla hayranlarını duygulandırdı.
İlk bölümden beri dizide rol alan Müjde Uzman, kendisi için özel hazırlanan bir videoyu paylaşarak "Alev. Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu olması gerektiği gibi günlerde" dedi.
Serkan Tınmaz veda mesajında "Müthiş şeyler yaşadık ve hepsini beraber yaptık. Herkese teşekkürler Umut'la" ifadelerine yer verdi.