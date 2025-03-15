Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Fatih Gühan'dan veda paylaşımı

Fatih Günhan, instagram hesabından yayınladığı paylaşımla diziye veda etti. Paylaşımında bu sözleri kullandı:

"İlhami ile vedalaşma zamanı.. Cancağzım @kizilcikserbetitv seyircisi sizlerle bu hikayeyi paylaşmış olmaktan çok mutluyum. İlginiz ve sevginiz için en başta size çok teşekkür ederim. Yönetmenimiz Hakan Kırvavaç Ketche ve @eylemoguzzz hocama sonsuz teşekkürler. Emek veren birbirimize hakkımızın geçtiği tüm ekibe ve gold film ailesine sonsuz teşekkürler. Birlikte bu hikayeyi paylaşmaktan çok mutlu olduğum @cerenykarakoc @batuhanbozkurtyuzgulec ve @hamdialkan çok teşekkür ederim, sizinle paylaşmak ne kadar güzeldi.. yola çıktığımızdan bu yana yanımda olan @cetin.sarikartal iyi ki varsınız hocam.

Veee ilhami. İyi ki… Artık seninle kafamın içinde sonsuza kadar arkadaşız, bana anlattıkların ve anlatacakların için minettarım. Bir başka hikayede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Son söz

“Aklın kimyası ile, aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir, adımlarını korka korka atar, “aman sakın kendini” diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği: “bırak kendini, koy gitsin.” Akıl kolay kolay yıkılmaz, aşk ise kendini yıpratır, harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte vardır. “

Şems-i Tebrîzî"