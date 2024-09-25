Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu katılıyor: Metehan'a partner geliyor

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor. Metehan'ın partneri "Ezgi" rolüne Duygu Kocabıyık, annesine de Semra San hayat verecek.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu katılıyor: Metehan'a partner geliyor - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleri ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor.  Cuma akşamlarına damga vuran fenomen diziye yeni isimler katılıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu katılıyor: Metehan'a partner geliyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film’in rekortmen dizisinde Metehan’a hayat veren Rahimcan Kapkap’a partner geliyor. 

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Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu katılıyor: Metehan'a partner geliyor - Resim : 3

Ünlü bir influencer olan Ezgi rolüne Duygu Kocabıyık hayat verecek. 

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Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu katılıyor: Metehan'a partner geliyor - Resim : 4

Ezgi’nin şarkıcılık yapan annesini de Semra San canlandıracak. Metehan’ın sevgilisini babasıyla tanıştırmak istemesi ilginç bir tesadüfe de sahne olacak.