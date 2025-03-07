Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim! Komşu 'Beril' diziye dahil oluyor
3 sezondur ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu daha geliyor. Diziye ‘Beril’ karakteri katılacak.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Sönmez'in hastalığı, Abdullah'ın yeni aşkı, Doğa'nın görgüsüz tavırları, Nursema - Firaz - İlhami üçgeni derken dizide tansiyon iyice yükseliyor.
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Kaos devam ederken bomba bir haber geldi. Fenomen diziye yeni bir karakter geliyor. Buna göre, diziye ‘Beril’ karakteri katılacak.
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Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, rolü Elif Melda Yılmaz canlandıracak ve şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı tiyatrocu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) alt komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.