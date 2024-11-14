Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: İmam İlhami geliyor

Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonunda da reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Diziye ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde 'Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği ortaya çıkmıştı.