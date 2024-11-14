Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: İmam İlhami geliyor
Show TV'nin reyting rekorları kıran sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni oyuncu katılıyor. Dizide İmam İlhami karakterini usta oyuncu Fatih Gühan hayat verecek.
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Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonunda da reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Diziye ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde 'Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği ortaya çıkmıştı.
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Gold Film imzalı dizinin kadrosuna imam İlhami karakteriyle yeni bir oyuncu katılıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için Fatih Gühan’la anlaşıldı. Gühan’ın hayat vereceği imam, dizinin 78. bölümünde ekibe dahil olacak.
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Rolle ilgili kulislerde Nursema’yla yakınlaşacağı söylentisi dolaşıyor. Öte yandan Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni ayrılıkların yaşanacağı da öğrenildi.