Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Metehan'a partner mi olacak?

Show TV'de yayınlanan cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün yayınlanan bölümünde yeni bir oyuncu dahil oldu.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Metehan'a partner mi olacak? - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Hatice Deniz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Metehan'a partner mi olacak? - Resim : 2

Kıvılcım'ın annesi Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm olarak diziye katılan Hatice Deniz, Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışan olarak başladı.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Metehan'a partner mi olacak? - Resim : 3

Dün akşam yayınlanan bölümünde lüks kıyafetlere ve eşyalara düşkün olduğu görülen ve Kıvılcım'dan izinsiz eşyalarını karıştıran Begüm'ün dizideki gidişatı merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Metehan'a partner mi olacak? - Resim : 4

Genç oyuncunun Metehan'la partner olması bekleniyor. İlerleyen bölümlerde Kızılcık Şerbeti'nde neler yaşanacak şimdiden merak konusu oldu.