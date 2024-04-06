Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Metehan'a partner mi olacak?

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Hatice Deniz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.
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Kıvılcım'ın annesi Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm olarak diziye katılan Hatice Deniz, Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışan olarak başladı.
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Dün akşam yayınlanan bölümünde lüks kıyafetlere ve eşyalara düşkün olduğu görülen ve Kıvılcım'dan izinsiz eşyalarını karıştıran Begüm'ün dizideki gidişatı merak konusu oldu.
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Genç oyuncunun Metehan'la partner olması bekleniyor. İlerleyen bölümlerde Kızılcık Şerbeti'nde neler yaşanacak şimdiden merak konusu oldu.