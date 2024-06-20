Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Nursema'ya partner geliyor
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çalışmaları devam ederken, Nursema karakterine Kızıl Goncalar dizisinden transfer olan bir oyuncu partner olacak geliyor.
1 / 5
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen bir sezon finaliyle ekranlara veda ederken, Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın partnerleri Umut ve Rüzgar'ın diziden ayrılmasıyla yeni sezon kafaları karıştırmıştı.
2 / 5
Dört oyuncunun ayrıldığı, 5 yeni oyuncunun geleceği dizinin ilk yıldızı Şebnem Bozoklu olmuştu. Dizinin Meri lakaplı Meryem’i belli olurken bir genç ve başarılı isimle de bayram öncesi el sıkışıldı.
3 / 5
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW’da ekrana gelen Kızıl Goncalar’a Affan rolüyle konuk olan ve performansıyla beğeni toplayan Batuhan Yüzgüleç “Kızılcık Şerbeti”ne transfer oldu.
4 / 5
Yüzgüleç dizide “Firaz” rolünü canlandıracak ve Nursema’yla (Ceren Karakoç) partner olacak.