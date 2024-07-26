Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Selin Türkmen, yeni sezon için dizi anlaşması yaptı. Kara Dut dizisinin başrol oyuncuları Selin Türkmen ve Burak Dakak oldu.
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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Diziden ayrılan genç oyuncunun yeni adresi belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selin Türkmen, yeni sezonda Kara Dut dizisinde rol alacak.
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Kara Dut dizisinin senaryosu güçlü kalem Sırma Yanık’ın imzası taşıyor. Burak Sağyaşar ve Timur Savcı “Kara Dut”un oyuncu kadrosunu titizlikle seçiyor. Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği dizide İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas’la el sıkışılmıştı.
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Dizide Burak Dakak, Zuhal’in (İrem Helvacıoğlu) büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora olarak hikâyede yerini alacak.