Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan yeni tatil pozları
Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yeni tatil kareleri yayınladı.
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Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sezon çekimleri başlamadan enerji toplamaya devam ediyor. Canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu sezonu Bodrum'da açmıştı.
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Şimdilerde arkadaşları ile tekne tatilinde olan ünlü oyuncu yeni tatil karelerini yayınladı.
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Kısa sürede 30 binin üzerinde beğeni alan Türkoğlu'na "Tek kelimeyle güzel", "Sezon başlamadan muhteşem bir tatil oldu", "Kusursuz güzellik", "Her zaman parlıyorsun", "Şeker gibi maşallah" gibi yorumlar yapıldı.
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Sıla Türkoğlu geçtğimiz günlerde de soğuk su meditasyonu trendine dahil oldu ve bu anları, soğuk su dolu bir küvette çekilmiş fotoğrafıyla paylaştı.