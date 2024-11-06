Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den tokat itirafı: Bir hanımefendi rica etti, kendimi tokatladım
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'ine karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör, konuk olduğu Show Kuşu programında ilginç bir itirafta bulundu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, Show Kuşu'nun 86. bölümünde Burcu Taflanoğlu'nun konuğu oldu. Güngör, katıldığı programda kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar verdi.
Ünlü oyuncu, "Kızılcık Şerbeti'nin bir parçası olmak hayatında neleri değiştirdi?" sorusunu yanıtlarken ilginç bir itirafta bulundu. Doğukan Güngör, "Çok şey değişti tabii ki. Ama her şeyden önce sizin bilmediğiniz, insanların bilmediği benim o geçmiş çalışmamın karşılığını aldığım bir iş oldu." dedi.
Güngör, "Benim bir karakter üstüme yapışmaz. Yani, ben yarın bambaşka bir adama, bambaşka bir insana da hayat vereceğim. Ama tabii, eğlenceli bir karakter Fatih benim için, Normal hayatta da Fatih olarak görülüyorum ben. Hatta bir gün bir hanımefendi çok sakin bir şekilde yanıma gelip, 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' demişti.
"Ben de yüzüne baktım, böyle çok cesur buldum o hareketini ve bastım, tokatladım kendimi. Yani aslında insanların bu tarz durumlar karşısında reaksiyon vermesi güzel, ama bu kadar kızgın olmalarının ekstra bir sebebi de muhtemelen, birçoğumuzun hayatından Fatih gibi insanlar geçtiği içindir." dedi.