Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den tokat itirafı: Bir hanımefendi rica etti, kendimi tokatladım

Güngör, "Benim bir karakter üstüme yapışmaz. Yani, ben yarın bambaşka bir adama, bambaşka bir insana da hayat vereceğim. Ama tabii, eğlenceli bir karakter Fatih benim için, Normal hayatta da Fatih olarak görülüyorum ben. Hatta bir gün bir hanımefendi çok sakin bir şekilde yanıma gelip, 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' demişti.