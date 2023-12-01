Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinin sosyal medya hesabından set görüntüleri paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

ShowTV dizisi Kızılcık Şerbeti farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizinin set arkası görüntüleri paylaşıldı.

Etiketler: #Doğukan Güngör #Sıla Türkoğlu