Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

ShowTV dizisi Kızılcık Şerbeti farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizinin set arkası görüntüleri paylaşıldı.

#KızılcıkŞerbeti yeni bölümümüzden hemen önce sette yolculuğa çıkıyoruz! 🎞️



Kamera arkasında neler oluyor? Birlikte izleyelim bakalım. 🎥#KızılcıkŞerbeti yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de @showtv'de. pic.twitter.com/ZF1wQxrvah December 1, 2023