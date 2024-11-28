'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Paris pozları

İlişkileriyle gündemde olan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çifti, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmişti. Yorgun görünen ikili, muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?” sorusuna yanıt vermemişti.