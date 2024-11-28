'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Paris pozları
Meslektaşı Kerem Alışık ile aşk yaşamaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Paris tatilinden paylaşımlarda bulundu.
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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini canlandıran Evrim Alasya sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.
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Ünlü oyuncu Fransa tatilinden sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak Paris sokaklarında geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
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Evrim Alasya sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımlara; "Aylardan kasım" notunu düştü.
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İlişkileriyle gündemde olan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çifti, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmişti. Yorgun görünen ikili, muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?” sorusuna yanıt vermemişti.