Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye almıştı! Yapımcı devreye girdi

Uzman'ın bu açıklaması gündem olurken, dizinin makyözü Esra Okumuş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Okumuş, set karavanında çektiği bir videoda, Uzman'ın "Tükendim" sözlerini taklit ederek, "Çünkü ben tükenmişlik sendromuna yakalandım" dedi. Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken dizinin izleyicilerinden tepki yağdı.