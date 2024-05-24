Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye almıştı! Yapımcı devreye girdi
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularından Müjde Uzman geçtiğimiz günlerde sevenlerini endişelendiren paylaşımlar yapmıştı. Dizinin makyözü Esra Okumuş, Uzman ile dalga geçtiği bir video yayınladı. Dizinin yönetmeni Faruk Turgut, makyöz hakkında gereğinin yapılacağını açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçen günlerde hayranlarını endişelendiren açıklamalarda bulunmuştu.
Zor günlerden geçtiğini ve insan ilişkilerinde empatinin önemli olduğunu vurgulayan Uzman, "Hayatımda ilk defa tükendim" notunu düşmüştü.
Uzman'ın bu açıklaması gündem olurken, dizinin makyözü Esra Okumuş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Okumuş, set karavanında çektiği bir videoda, Uzman'ın "Tükendim" sözlerini taklit ederek, "Çünkü ben tükenmişlik sendromuna yakalandım" dedi. Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken dizinin izleyicilerinden tepki yağdı.
Videoyu gören Uzman, sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik, güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna" notunu düştü.