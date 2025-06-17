Kızılcık Şerbeti’nin Metehan’ı Rahimcan Kapkap’ın yeni adresi belli oldu

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde üç sezondur Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın, Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Bozoklu ile birlikte kadrodan ayrılacağı daha önce açıklanmıştı.

Kapkap'ın canlandırdığı Metehan'ın diziye nasıl bir hikayeyle veda edeceği merak konusu olsa da, edinilen bilgilere göre karakter için herhangi bir final sahnesi yazılmadığı belirtildi. Bu durum, Metehan'ın ayrılığının nasıl işleneceğine dair gizemi koruyor. Aynı zamanda Rahimcan Kapkap tarafında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

"Veliaht" dizisiyle el sıkıştı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak "Veliaht" dizisiyle el sıkıştı. Kapkap, dizide "Selim" karakterine hayat verecek.

Özgün hikayesi Tunahan Kurt'a ait olan yapımda, Kapkap'ın Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakterinin kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Genç oyuncu dizide Ercan Kesal, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş gibi birbirinden güçlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçecek.

Rahimcan Kapkap Kimdir?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 1998, İstanbul doğuludur. Boyu 1.80 m, kilo 74 kg. Yıldız Teknik Üniversitesindeki eğitim i yanı sıra 2020 yılından itibaren Akademi 35 buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimleri aldı. Oyunculuk dışında Dans, Vals, Tango, Salsa, Bachata Spor Tenis, Voleybol, Basketbol, Kürek, Eskrim gibi spor dallarıyla ilgilenmektedir.

Rahimcan Kapkap, 2021 yılından itibaren Elkızı, Kızılcık Şerbeti dizilerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kızılcık Şerbeti (Metehan Ünal, TV Dizisi 2022)

Elkızı (Mert Karasu, TV Dizisi 2021-2022)