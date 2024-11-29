Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek annesiyle pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Feyza Civelek'in, oynadığı dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek ile yeni pozunu paylaştı.
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'Acemi Cadı', 'Kavak Yelleri', 'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' ve ' Kızılcık Serbeti' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Feyza Civelek kariyeri ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor.
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Ünlü oyuncu annesi senarist Melis Civelek ile birlikte yer aldığı kareyi 'Annecimmm' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Feyza Civelek'in dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'ten torpilli olduğu iddia edilmişti. Daha önce açıklama yapan oyuncu, konunun tekrardan gündeme gelmesinden sonra yeni bir açıklama daha yaptı.
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Gazeteci Müge Dağıstanlı'ya konuşan oyuncu Civelek, ''Ben buraya kendi emeğimle geldim. Annemin senarist olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Beni seven kitleye teşekkür ediyorum.'' dedi.