29 Haziran 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

29 Haziran 2025 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 29 Haziran 2025 günü için günlük burç yorumları...

29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Bugün biraz yaramaz bir ruh hâlinde olabilirsiniz. Her yerde romantizm arıyorsunuz ve aşk hayatınıza yeni bir boyut katmak istiyorsunuz. Ancak karar verme konusunda kafanız karışabilir. Deneyimli bir kişiden rehberlik almanızda fayda var. Plansız harcamalar gündeme gelebilir, bu yüzden bütçenize dikkat edin.

BOĞA BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; Bugün bazı maddi borçlar ortaya çıkabilir ve bu da sizi finansal olarak zorlayabilir. Aldatma eğiliminde olan ya da bir gönül ilişkisi yaşayanlar, mevcut ilişkilerini ciddi şekilde etkileyebileceği için dikkatli olmalı. Gereksiz harcamalardan kaçının ve geleceğe yatırım yapın. Sağlık açısından bir sorun görünmüyor. Sırlarınızı açık etmemeye dikkat edin.

İKİZLER BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; Bugün kendi alanınızda sıkışmış hissedebilirsiniz. Rutin yaşamınızdan sıkılmış durumdasınız ve bir kaçış arıyorsunuz ama bu pek kolay değil. Aileden birinin sağlığı iyi olmayabilir, bu yüzden özen gösterin. Finansal açıdan bir terfi ya da maaş artışı gündemde olabilir, bu da maddi durumunuzu iyileştirecek.

YENGEÇ BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Bugün enerjiniz yüksek olacak ve bu enerjinizi bir parti düzenleyerek değerlendirmek isteyebilirsiniz. Gün boyunca ilgi odağı siz olabilirsiniz. Partide eski arkadaşlarınızla karşılaşmanız mümkün. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler olabilir. Eşinizle duygusal paylaşımlarda bulunun ve aranızdaki bağı güçlendirin. Sağlık ve maddi konularda şans sizden yana.

ASLAN BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Gerçekten inandığınız şeyler için mücadele etmek yanlış değil ancak fazla sert ya da saldırgan olmamaya çalışın. Birisi sizi şantajla tehdit edebilir, bu nedenle sırlarınızı dostlarınızla paylaşmamaya özen gösterin. Kariyer hayatınızda gelişmeler olabilir. Ancak sağlık sorunları canınızı sıkabilir, kendinizi fazla yormamaya dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; Bugün birini iyileştirmekle ilgilenebilirsiniz; bu kişi bir arkadaşınız, aile bireyiniz ya da akrabanız olabilir. İşle ilgili anlaşmalarda dikkatli olun ve gizli belgeleri güvende tutun. Sağlık ve maddi durum açısından olumlu bir gün sizi bekliyor.

TERAZİ BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; Bugün iş hayatınızda dikkatli olmanız gerekiyor çünkü işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yeni projelere başlarken temkinli olun çünkü maddi kayıplar yaşama ihtimaliniz var. Çocuklar sabrınızı zorlayabilir, onlara karşı çok sert olmamaya çalışın. Eski bir arkadaş sizden borç isteyebilir; bu bir vefa borcu olabilir, geri çevirmemeye çalışın.

AKREP BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Yeni bir projeye başlamayı düşünüyorsanız, tam zamanı! Şans sizden yana. Bugün oldukça disiplinli olacaksınız. Sağlık ve maddi konular olumlu ilerliyor. Uzun vadeli yatırımlar için uygun bir dönem.

YAY BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Bugün fırsatlarla dolu bir gün olabilir ve bir süredir ertelediğiniz işleri tamamlamak için zaman bulacaksınız. Maddi olarak sıkıntılar yaşanabilir ancak bir akrabanız ya da arkadaşınız size destek olabilir. Patronunuzdan gelecek güzel bir haber kapıda. Sağlık durumunuz iyi görünüyor. Özel hayatınızda bazı kafa karışıklıkları yaşanabilir ancak iş hayatınızda büyüme bekleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; Motivasyon eksikliği yaşayabilir ve geri adım atmak isteyebilirsiniz. Ama bu kadar yol kat etmişken pes etmeyin. Yakında hayatınıza girecek yeni biri hayatınızı büyük ölçüde değiştirebilir. Maddi durumunuz çok güçlü değil. Kalple ilgili bazı sağlık problemleri yaşanabilir, dikkatli olun.

KOVA BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Aşk hayatınız güçleniyor. Romantizm yeniden hayatınıza girebilir. İyi niyetli davranışlarınızın karşılığını alacaksınız. Neşeli yapınız insanları size çekecek. İş hayatınızda büyük bir gelişme beklenmese de sağlık ve maddi durumunuz iyileşme gösterecek. Finansal olarak zayıf olabilirsiniz ama durumu idare edebileceksiniz.

BALIK BURCU - 29 HAZİRAN 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU