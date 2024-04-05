Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten senaryoyla ilgili tüyolar
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un Bize Kaldı programına katılarak diziyle ilgili bir spoiler verdi.
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Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin konuşulan karakteri Nilay'a Feyza Civelek hayat veriyor.
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Feyza Civelek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un Bize Kaldı programına katıldı. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi.
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Civelek'in söylediğine göre tesettürlü olan Nilay, kısa bir süre sonra açılacakmış. Peki Nilay'ın açılması dizide ne gibi olaylara neden olacak? İzleyip göreceğiz..
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Annesiyle aynı dizide
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek. Durum böyle olunca Civelek de sık sık diziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.