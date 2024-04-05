Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten senaryoyla ilgili tüyolar

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un Bize Kaldı programına katılarak diziyle ilgili bir spoiler verdi.

1 / 5
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten senaryoyla ilgili tüyolar - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin konuşulan karakteri Nilay'a Feyza Civelek hayat veriyor. 

2 / 5
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten senaryoyla ilgili tüyolar - Resim : 2

Feyza Civelek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un Bize Kaldı programına katıldı. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi. 

3 / 5
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten senaryoyla ilgili tüyolar - Resim : 3

Civelek'in söylediğine göre tesettürlü olan Nilay, kısa bir süre sonra açılacakmış.   Peki Nilay'ın açılması dizide ne gibi olaylara neden olacak? İzleyip göreceğiz..  

4 / 5
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten senaryoyla ilgili tüyolar - Resim : 4

Annesiyle aynı dizide

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek.  Durum böyle olunca Civelek de sık sık diziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.