Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan eşine romantik kutlama: Sevgili iyi ki doğdun

Sergilediği performans ile izleyicilerden tam not alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, özel hayatıyla merak konusu oluyor. Dizide imkansız aşk yaşadığı rol arkadaşı Serkan Tınmaz ile uzun yıllardır yakın arkadaş olan Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evli.