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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan eşine romantik kutlama: Sevgili iyi ki doğdun
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç eşi Osman Karakoç'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
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Cuma akşamlarını sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç.
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Sergilediği performans ile izleyicilerden tam not alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, özel hayatıyla merak konusu oluyor. Dizide imkansız aşk yaşadığı rol arkadaşı Serkan Tınmaz ile uzun yıllardır yakın arkadaş olan Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evli.
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Oyuncu çift, 2013 yılında dünyevine girdi. Ceren Karakoç eşi Osman Karakoç'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Karakoç eşiyle fotoğrafını paylaşarak "Sevgili iyi ki doğdun, seni seviyorum" notunu düştü.