Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç eşiyle fotoğrafını paylaştı

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nde Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. Kılıç zaman zaman eşi ve çocukları ile sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

16 yıllık eşiyle paylaşım

Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile verdikleri aşk pozları övgüleri topladı.

İki oğlu olan çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.