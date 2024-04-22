Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan yıllar sonra gelen itiraf: O gün benim kırılma noktam oldu
Ünlü oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Ömer' karakterine hayat veriyor. Kılıç, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Adını Feriha Koydum', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Güllerin Savaşı' ve 'Yasak Elma' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Ömer' karakterine hayat veriyor.
Barış Kılıç, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ortaokul yıllarında son derece çekingen bir çocuk olduğunu itiraf eden oyuncu, "Kırılma noktan ne oldu?” sorusuna üzücü bir anısını anlatarak cevap verdi.
46 yaşındaki oyuncu, o anları şöyle anlattı:
"Babam ilkokul öğretmeni. Üç kardeş, İstanbul’da zor bir hayat yaşadık. Babamın bizi okutmak için yapmadığı iş kalmadı. Ortaokul son sınıftayım, sınıfta bana ilgi gösteren benim de bu ilgiden hoşlandığım bir kız vardı. Doğum gününe çağırdı. Daha önce hiç doğum gününe gitmemiştim. Sınıftan 10-15 kişi pasta yiyeceğiz, limonata içeceğiz. Eve gittim, üzerime tişört giydim ve doğum gününe gittim.
"KOŞA KOŞA EVE GİTTİM"
Hiç unutmam Yonca Evcimik'ten 'Aboneyim' çalıyor. Şarkı bitti, ortam sessiz. Sınıftan bir çocuk, 'Sen niye okul pantolonunla geldin, başka pantolonun yok mu?' diye sordu. Ben de çocukça 'Eve gitmedim' dedim ama üzerimde tişört var. O anda oradan yok olmak istedim. Sağ olsun o kız, 'Sana ne! O benim davetlim' diyerek, beni savundu. Tekrar şarkı başladı. Ben oradan yok oldum. Asansöre bile binmedim, bileklerimi burka burka, koşa koşa eve gittim. Olanları anneme anlattım. Evet, başka pantolonum yoktu. Ben ağlıyorum, annem ağlıyor. O gün benim kırılma noktam oldu."