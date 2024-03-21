Kızılcık Şerbeti'nin senaristi, Sönmez'in kimin hayatını anlattığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı 'Sönmez' karakteri, her hafta aile içinde yaşanan krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bu da onu dizinin en sevilen karakterlerinden biri yapıyor.