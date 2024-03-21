Kızılcık Şerbeti'nin senaristi, Sönmez'in kimin hayatını anlattığını açıkladı
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Zeynep Gür, dizide 'Sönmez' karakterini yazarken kimden esinlendiğini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı 'Sönmez' karakteri, her hafta aile içinde yaşanan krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bu da onu dizinin en sevilen karakterlerinden biri yapıyor.
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Kızı Alev'in yaşadığı yasak aşkın ardından en son torunu Çimen'den bir darbe yiyen 'Sönmez Hanım'ın olaylar karşısında ne yapacağı oldukça merak ediliyor.
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ANNESİNDEN ESİNLENMİŞ
Youtube'da bir programa konuk olan dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ün açıklamasına göre Sönmez karakteri, annesinden esinlenerek yazılmış. Gür açıklamasında, 'Sönmez benim anneme aşırı benziyor, Facebook kullanması ona önem vermesi aynı' diyerek bir itirafta bulundu.