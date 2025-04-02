Kızılcık Şerbeti'nin setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Kızılcık Şerbeti merakla beklenen 95. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünden önce eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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İlgiyle takip edilen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündeme geliyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 94. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.