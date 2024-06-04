Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 2. fragman: "Biri düştü"

Nilay, Görkem ve Ömer ilişkisini herkesin içinde söylüyor. Ömer ve abisi birbirine giriyor. Abdullah Ömer'in üstüne yürüyüp "Ahlaksız namussuz" diyor. Ömer de "Sen ahlaktan bahsedecek en son kişisin. Alev'le hala görüştüğünü söyle" diye bağırıyor.