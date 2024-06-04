Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 2. fragman: "Biri düştü"
Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Görkem ve Ömer ilişkisi ortaya çıkıyor. Ömer de Apo'nun hala Alev'le görüştüğünü söylüyor. Fragmana Nilay'ın "Biri düştü" demesi damga vuruyor. Kimin düştüğü ise merak konusu oldu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran 2024 Cuma günü yayınlanacak 66. bölümüyle sezon finali yapacak.
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Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör isimlerinin yer aldığı dizi, yayınlanan son fragmanıyla izleyiciyi şoke etti. Rüzgar ve Nursema başbaşa teknede romantik zaman geçiriyorlar.
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Nilay, Görkem ve Ömer ilişkisini herkesin içinde söylüyor. Ömer ve abisi birbirine giriyor. Abdullah Ömer'in üstüne yürüyüp "Ahlaksız namussuz" diyor. Ömer de "Sen ahlaktan bahsedecek en son kişisin. Alev'le hala görüştüğünü söyle" diye bağırıyor.
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Alev, "Yeter artık" diyip Berlin'e tek kişilik bilet alıp gidiyor.